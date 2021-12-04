Москва, 4 декабря 2021, 02:51 — REGNUM Министерство финансов РФ удовлетворено подтверждением агентством Fitch суверенного кредитного рейтинга России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом. Об этом глава ведомства Антон Силуанов заявил журналистам.

Антон Силуанов
Антон Силуанов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Мы позитивно оцениваем сегодняшнее решение агентства Fitch Ratings о подтверждении суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации на уровне BBB со стабильным прогнозом».
Антон Силуанов

Он отметил, что своё решение американское рейтинговое агентство объясняет наиболее низким уровнем государственного долга России среди стран с сопоставимым уровнем рейтинга, ростом уровня фискальных резервов и надёжную макроэкономическую конструкцию, которую выстроили правительство РФ и Банк России.

«Сочетание указанных факторов является залогом устойчивости российской экономики перед лицом потенциальных внешних шоков».
Антон Силуанов

Как сообщало ИА REGNUM, международное агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне «BBB».

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