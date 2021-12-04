Прага, , 02:40 — REGNUM Распоряжение об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции среди пенсионеров и представителей ряда профессий будет выпущено министерством здравоохранения Чехии, 3 декабря передало Чешское телевидение.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Оно коснется лиц старше 60 лет, медработников, а также пожарных, полицейских и сотрудников служб соцзащиты. Требование должно вступить в силу с 1 марта 2022 года. Однако, как отмечают журналисты, приказ может быть вскоре отменен новым чешским правительством, которое назначат до середины декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Чехии действует локдаун для непривитых от коронавирусной инфекции и не болевших COVID-19, который продлится до конца февраля 2022 года.

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