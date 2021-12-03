Брюссель, 4 декабря, 2021, 02:34 — ИА Регнум. Положительный результат тестирования на коронавирус был получен у двух бегемотов в зоопарке бельгийского города Антверпена. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба национального института здравоохранения Бельгии.

Бегемоты

Два бегемота, один молодой по кличке Имани (14,5 лет) и второй, уже довольно взрослый, по кличке Хермиен (41 год) инфицированы коронавирусом. Из симптомов у животных наблюдается только насморк, бегемоты чувствуют себя хорошо. Уточняется, что бегемоты находятся в изоляции, меры безопасности при работе с животными усилены.

Администрация зоопарка пока не может ответить на вопрос, каким образом произошло заражение бегемотов. Все сотрудники зоопарка регулярно проходят тестирование на коронавирус и соблюдают протокол по обращению с животными. Никто из смотрителей в последнее время инфицирован не был.

В зоопарке периодически проводится тестирование млекопитающих на коронавирус, но положительный результата был получен впервые. Бегемотов оградили от посещений публикой, вольер животных закрыт до их полного выздоровления.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх случаях выявления коронавируса у животных в Канаде.