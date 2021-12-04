Солт-Лейк-Сити, США, 4 декабря 2021, 02:31 — REGNUM На этапе Кубка мира по конькобежному спорту, проходящему в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США), на дистанции 5000 метров с новым мировым рекордом победил швед Нильс ван дер Пул.

Советская марка. Конькобежный спорт
Советская марка. Конькобежный спорт

Преодолев дистанцию за шесть минут 1,566 секунды (6.01,566) он побил предыдущее достижение, установленное здесь же в декабре 2017 года канадцем Тедом-Яном Блуменом (6.01,86).

Второй результат на этапе Кубка мира у голландца Патрика Руста (6.04,415), третий — у итальянца Давиде Гьотто (6.07,271).

Представители России Руслан Захаров и Александр Румянцев на этой дистанции показали, соответственно, пятое (6.09,828) и 15-е (6.19,391) время.

Напомним, ван дер Пул в феврале 2021 года стал победителем чемпионата мира на дистанциях 5000 и 10 000 метров в нидерландском Херенвене.

Как сообщало ИА REGNUM, конькобежец Александр Румянцев (Россия) завоевал бронзу чемпионата мира (ЧМ) на дистанции 10 000 м.

Читайте ранее в этом сюжете: Конькобежец Румянцев завоевал бронзу ЧМ