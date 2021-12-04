Солт-Лейк-Сити, США, , 02:31 — REGNUM На этапе Кубка мира по конькобежному спорту, проходящему в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США), на дистанции 5000 метров с новым мировым рекордом победил швед Нильс ван дер Пул.

Советская марка. Конькобежный спорт

Преодолев дистанцию за шесть минут 1,566 секунды (6.01,566) он побил предыдущее достижение, установленное здесь же в декабре 2017 года канадцем Тедом-Яном Блуменом (6.01,86).

Второй результат на этапе Кубка мира у голландца Патрика Руста (6.04,415), третий — у итальянца Давиде Гьотто (6.07,271).

Представители России Руслан Захаров и Александр Румянцев на этой дистанции показали, соответственно, пятое (6.09,828) и 15-е (6.19,391) время.

Напомним, ван дер Пул в феврале 2021 года стал победителем чемпионата мира на дистанциях 5000 и 10 000 метров в нидерландском Херенвене.

Как сообщало ИА REGNUM, конькобежец Александр Румянцев (Россия) завоевал бронзу чемпионата мира (ЧМ) на дистанции 10 000 м.

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