Минск, , 02:31 — REGNUM Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда постановила обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 38-летней местной жительницы З. — администратора нескольких телеграм-каналов. По четырём статьям УК её приговорили к четырём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

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Прокуратура представила государственное обвинение, в котором минчанке были инкриминированы: организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений, организаций, а также пособничество в такой организации и активное участие в таких действиях; финансирование и иное материальное обеспечение, обучение и иная подготовка лиц для участия в подобных действиях; создание и руководство экстремистским формированием.

«В ходе судебного следствия установлено, что З. являлась администратором нескольких Telegram-каналов, где под различными учетными записями руководила экстремистскими формированиями. Она с августа 2020 года по март 2021 года совместно с иными лицами в различных интернет-сообществах, в том числе в Telegram-чатах и каналах призывала к активному участию в Минске и Минском районе в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Подбирала участников для их исполнения, а также распространяла агитационную продукцию и информацию о местах сбора, — сказано в официальном сообщении. — Продолжая преступные действия, З. приняла участие в нанесении рисунков и надписей протестного характера на фасады зданий и сооружений на территории Минского района».

Отмечено также, что осужденная с 8 по 15 ноября 2020 года сообщала администраторам Telegram-каналов сведения о перемещении сотрудников ОВД и их спецтехники, а также «информировала о датах запланированных массовых беспорядков в Минске, фактическом движении ранее организованных участников». Вв августе 2020 года она участвовала в протестных манифестациях («действиях, грубо нарушающих общественный порядок»).

«С сентября 2020 года по март 2021 года З. с иными лицами изготавливала, хранила, перевозила и распространяла экстремистские материалы. В них содержались заведомо ложные сведения о политическом, экономическом, социальном, военном и международном положении дел в государстве, оскорбления представителей власти. Сообщаемая в материалах информация была также направлена на организацию в стране массовых беспорядков, актов вандализма и иных действий», — сказано в публикации на сайте генпрокуратуры.

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