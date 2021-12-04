Бамако, , 02:25 — REGNUM По меньшей мере 31 человек погиб в результате нападения боевиков на автобус с мирными гражданами на востоке Мали, 4 декабря сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Автобус (сс) Dylan Collette

Нападение произошло в районе города Бандиагара (область Мопти). При атаке также пострадали восемь человек. Еще несколько мирных граждан пропали без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября на юго-западе Мали отряд боевиков напал на пост сил безопасности в области Куликоро. В результате случившегося погибли четверо военнослужащих и еще 14 получили ранения.

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