Москва, , 02:10 — REGNUM Запрет на поставки томатов и яблок с 12 предприятий Азербайджана снял Россельхознадзор. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

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Запрет снимается с 6 декабря 2021 года. Семь азербайджанских предприятий, производящих томаты и пять, производящих яблоки, начиная с этой даты смогут поставлять свою продукцию в Россию.

Уточняется, что решение было принято на основании проведенного фитосанитарного мониторинга предприятий, выращивающих томаты и яблоки на территории Азербайджана. Азербайджанское компетентное ведомство изучило протоколы лабораторных испытаний и акты мониторинга, гарантии российской стороне предоставило агентство пищевой безопасности Азербайджана.

Указывается, что Россельхознадзор на постоянной основе совместно с агентством пищевой безопасности Азербайджана проводит видеоинспекции азербайджанских предприятий на предмет отсутствия заражения их продукции вредителями. В частности, речь идёт о заражении южноамериканской томатной молью и восточной плодожоркой.

Напомним, запрет на ввоз в Россию томатов и яблок был введён в декабре 2020 года в связи с выявленным заражением сельхозпродукции вредителями. Затем запрет постепенно снимался, на сегодняшний день поставки в Россию томатов могут осуществлять 211 азербайджанских предприятий и один кооператив, яблок — от 76 компаний.