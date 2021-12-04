Хараре, , 02:06 — REGNUM В Зимбабве начнется ревакцинация против коронавирусной инфекции медработников, а также жителей из групп риска из-за появления штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой африканской страны.

Зимбабве

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«Мы предоставим бустерные дозы для медработников, людей с хроническими заболеваниями и пожилых жителей, чтобы добиться немедленного эффекта», — заявил глава ведомства.

Ранее власти Зимбабве подтвердили первые случаи заражения штаммом «Омикрон» на территории страны. При этом в республике зафиксирован и рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По последним данным, с начала пандемии в Зимбабве выявили 136 379 носителей SARS-CoV-2. От осложнений COVID-19 в стране скончались 4707 человек.