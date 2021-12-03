Вашингтон, 4 декабря, 2021, 01:57 — ИА Регнум. Сумму в размере от $6 трлн до $10 трлн потребуется выделить для смягчения последствий климатических изменений в мире, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева 3 декабря в ходе выступления на онлайн-форуме Reuters Next.

Иван Шилов ИА REGNUM Кристалина Георгиева

Она отметила, что такой объем средств будет необходим до 2030 года. По мнению Георгиевой, в мире «вряд ли есть много людей, которые полагают, что изменение климата не влияет на стабильность, рост и занятость в экономике». Глава МВФ подчеркнула, что эта тема имеет важное значение и поэтому организация занимается указанным вопросом.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября Кристалина Георгиева призвала мировое сообщество начать срочные и значительные шаги для того, чтобы сдерживать глобальное потепление.