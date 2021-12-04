Тирасполь, , 02:01 — REGNUM В случае конфликта с Тирасполем газ в Молдавию прекратит поступать и без распоряжения руководства «Газпрома» — его перекроют в Приднестровье. Об этом заявил 4 декабря ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Приднестровье. Карта

«Что касается поставок газа в Молдавию в случае агрессии, то они немедленно прекратятся и без вмешательства «Газпрома», — заявил эксперт.

«В июне 1992 года, в разгар боев за Бендеры, Приднестровье отключило Молдавию от газа и электричества», — напомнил Шорников.

«В Кишиневе люди вынуждены были готовить еду на кострах во дворах многоэтажек, и винили они в своих бедах не приднестровцев, а своего президента Мирчу Снегура» — заключил политолог.