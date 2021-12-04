Тбилиси, , 01:40 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили получает всю необходимую медицинскую помощь, лечение за рубежом ему не требуется. Об этом 3 декабря сообщила глава минздрава страны Екатерина Тикарадзе в интервью грузинскому телеканалу Rustavi 2.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Тикарадзе заявила, что не может представить ситуации, чтобы у грузинских врачей не было достаточно опыта и знаний, чтобы обеспечить пациента всем необходимым. Поэтому никаких консультаций для лечения Саакашвили за рубежом не проводилось.

Также глава минздрава Грузии уточнила, что в настоящее время выписка Саакашвили не планируется, так как необходимо, чтобы политик полностью восстановился. Для этого, кроме приёма пищи, необходимо провести и другие процедуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что находящийся в военном госпитале города Гори Саакашвили очень разволновался, когда его посетила известный оппозиционный политик Хатия Деканоидзе и рассказала о ситуации с ценами на продукты в Грузии.

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