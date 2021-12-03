Тунис, 4 декабря, 2021, 01:37 — ИА Регнум. Первый в стране случай инфицирования штаммом коронавируса «Омикрон» подтвердился в Тунисе, заявил тунисский министр здравоохранения Али Мурабит 3 декабря в эфире телеканала Watania.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Носителем этой формы SARS-CoV-2 является 23-летний мужчина, прибывший в республику 1 декабря через аэропорт турецкого города Стамбул из Демократической Республики Конго.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря был зарегистрирован первый в Мексике случай заражения штаммом «Омикрон». Указанный вариант коронавируса был зафиксирован у 51-летнего мужчины, попавшего на мексиканскую территорию из Южно-Африканской Республики.