Гори, Грузия, , 01:38 — REGNUM Михаил Саакашвили и его адвокаты утверждают, что в тюрьме он подвергся организованному властями психологическому давлению и насилию со стороны заключённых, сообщает 3 декабря грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

8 ноября, когда Саакашвили был переведён из тюрьмы № 18 города Рустави в тбилисскую тюрьму № 12, заключённые встретили его беспрерывной шумной бранью и громкими угрозами расправы. Адвокаты утверждают, что данная акция была заранее организована властями, так как заключённые не должны были знать, что к ним в тюрьму доставят бывшего президента.

В результате такой «тёплой встречи» Саакашвили якобы получил серьёзную психологическую травму, для лечения которой его посетил психолог.

В свою очередь, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе отверг обвинения в том, что словесная атака заключённых на Саакашвили была умышленно организована администрацией тюрьмы.

Напомним, что арестованный 1 октября Михаил Саакашвили первоначально содержался в двух грузинских тюрьмах, а сейчас проходит лечение в военном госпитале в городе Гори.