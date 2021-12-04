Анкара, , 01:29 — REGNUM Украина закупила в Турции значительно больше ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2, чем об этом сообщалось ранее, и рассчитывает на новые поставки. Об этом со ссылкой на источники в турецких правительственных структурах 3 декабря сообщает агентство Bloomberg.

Bayraktar TB2 в полёте с 4 управляемыми авиабомбами (2 MAM-C и 2 MAM-L) Army.com.ua — armyinform.com.ua

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По их данным, вооружённым силам Украины уже было передано несколько десятков БПЛА Bayraktar TB2. В будущем планируется поставить ещё не менее 24 этих беспилотников.

Отмечается, что правительство Турции и производитель беспилотников официально данную информации не комментировали.

По неофициальным данным, в рамках заключённого в 2018 году контракта Турция поставила украинским ВС шесть ударных БПЛА Bayraktar TB2 и три станции управления, общей стоимостью $69 млн.

В ноябре 2021 года министр обороны Украины Алексей Резников по итогам поездки в зону вооружённого конфликта в Донбассе сообщил о намерении Украины продолжить закупку турецких ударных беспилотников Bayraktar для своих вооружённых сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря Резников во время часа вопросов к правительству в Верховной раде заявил, что применение украинской стороной турецких ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar в Донбассе было осуществлено только один раз и не нарушило минские договоренности.

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