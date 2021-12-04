Нью-Йорк, США, , 01:27 — REGNUM Рейтинг России на уровне «BBB» подтвержден международным агентством Fitch, 4 декабря организация сообщила на своем сайте.

Рейтинг Fitch Gideon Benari

Прогноз по рейтингустабильный. В агентстве отметили, что кредитный рейтинг РФ поддерживается устойчивым уровнем внешнего фискального баланса и самым низким уровнем госдолга по отношению к ВВП в группе аналогичных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря Fitch ухудшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Турции в иностранной валюте на уровне «ВВ-» со стабильного до негативного.

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