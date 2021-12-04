Ханой, , 01:24 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявил 13 670 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба вьетнамского министерства здравоохранения.

Флаг Вьетнама Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Отмечается, что свыше тысячи носителей SARS-CoV-2 выявили в Хошимине, еще более 700 — в столице республики Ханое. Также сотни зараженных выявили в провинциях на юге и центральной части Вьетнама.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во Вьетнаме достигло 1 280 780. При этом подавляющее большинство носителей SARS-CoV-2 в республике выявили с конца апреля 2021 года. Во вьетнамском минздраве отметили, что к 4 декабря в стране привились от COVID-19 уже около 53 млн человек.