Лондон, , 01:24 — REGNUM Депутаты британского парламента выступили за организацию новой мирной конференции по Боснии и Герцеговине — Дейтон-2. Об этом 3 декабря сообщили СМИ Боснии и Герцеговины.

Босния и Герцеговина Balkan Photos

Представитель Консервативной партии Боб Стюарт предложил отправить батальон британских военных в БиГ, чтобы «воспрепятствовать эскалации конфликта». По его словам, они могут служить в составе миссии EUFOR.

Стюарта поддержали другие депутаты Консервативной партии, а также представитель оппозиционной партии лейбористов Тони Ллойд, предал сараевский портал Oslobodjenje.

Британские депутаты считают, что нужно сохранять действующую версию Дейтона, пока не найдется лучшее решение для БиГ. Непризнанному ООН верховному представителю в БиГ Кристиану Шмидту нужно оказать максимальную поддержку, полагают они. В Дейтон-2 должны быть включены Великобритания, США, ЕС, Россия и боснийские сербы, отметили депутаты британского парламента.

Напомним, что Великобритания в рамках миссии в БиГ потеряла 57 своих солдат.