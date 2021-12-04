Брюссель, , 01:12 — REGNUM Решение усилить ограничительные меры из-за угрозы распространения штамма коронавируса «Омикрон» приняли власти Бельгии, 3 декабря сообщило издание Politico Europe.

В маске Цитата из к/ф «Хроники хищных городов» реж Кристиан Риверс. 2018. Новая Зеландия, США

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Правительство королевства опасается, что новая разновидность SARS-CoV-2 может усилить нагрузку на бельгийскую систему здравоохранения. В связи с этим в стране введут обязательное ношение масок для детей с шести лет, а с 20 декабря приостановят работу детских садов и начальных школ.

Средние школы Бельгии перейдут на гибкое расписание с частичным переводом на дистанционное обучение. В образовательных учреждениях также разместят устройства для дополнительной вентиляции и измерения уровня углекислого газа.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября в Бельгии был зарегистрирован первый в стране носитель штамма «Омикрон». Речь идет о женщине, которая прибыла в страну из Египта.

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