Тирасполь, 4 декабря, 2021, 01:09 — ИА Регнум. Слова Джона Болтона вряд ли будут иметь последствия, но несамостоятельность молдавских элит может привести к войне в регионе. Об этом 4 декабря заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

(сс) European People's Party Президент Молдавии Майя Санду

Напомним, что в интервью одному из изданий Джон Болтон призвал взорвать постсоветское пространство, разморозив конфликты на его территории, в т.ч. конфликт между Молдавией и Приднестровьем.

«Непосредственно заявления Болтона, конечно, ни к чему не приведут», — заявил эксперт.

«Но, к сожалению, нет никаких гарантий, что если из Вашингтона поступит прямое указание подобного рода, Кишинёв не решится на военную авантюру», — пояснил Шорников.

«Пока что новая власть зарекомендовала себя как послушный инструмент Запада», — отметил политолог.

«Но все-таки агрессия со стороны Молдавии выглядит скорее, как фантастический сценарий, до тех пор, пока в регионе находятся российские военные», — заключил политолог.