Блинкен заявил о катастрофе при возможном вторжении Китая на Тайвань
Вашингтон, 4 декабря, 2021, 01:03 — ИА Регнум. Попытки материкового Китая осуществить вторжение на Тайвань привели бы к катастрофе, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе форума Reuters Next.
Иван Шилов ИА REGNUM
КНР и Тайвань
«Думаю, это решение потенциально имело бы катастрофические последствия», — заявил он.
Блинкен добавил, что Пекину следует задуматься о возможных последствиях и приложить усилия для стабилизации обстановки. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Тайвань и помогать острову с перевооружением.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники газеты South China Morning Post заявили о подготовке переговоров США и Китая по военным вопросам. Ожидается, что одной из главных тем для обсуждения станет ситуация вокруг Тайваня.