Вашингтон, 4 декабря, 2021, 01:03 — ИА Регнум. Попытки материкового Китая осуществить вторжение на Тайвань привели бы к катастрофе, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе форума Reuters Next.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

«Думаю, это решение потенциально имело бы катастрофические последствия», — заявил он.

Блинкен добавил, что Пекину следует задуматься о возможных последствиях и приложить усилия для стабилизации обстановки. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Тайвань и помогать острову с перевооружением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники газеты South China Morning Post заявили о подготовке переговоров США и Китая по военным вопросам. Ожидается, что одной из главных тем для обсуждения станет ситуация вокруг Тайваня.