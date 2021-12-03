Страсбург, Франция, 4 декабря, 2021, 01:03 — ИА Регнум. Проект «Ядар» по добыче лития — это потенциально хорошая возможность для Сербии. Об этом 3 декабря заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анна Писонеро.

Елена Хованская ИА REGNUM Карбонат лития

По ее словам, до принятия окончательного решения об эксплуатации лития в Сербии нужно ознакомиться с результатами исследования экспертов по поводу влияния проекта на окружающую среду.

«Власти Сербии соблюдают все возможные стандарты в области защиты окружающей среды, и до принятия окончательного решения о реализации конкретного проекта будет представлено исследование о влиянии этого проекта на экологию», — процитировал телеканал РТС слова Писонеро.

Напомним, что в Сербии на 4 ноября намечены новые акции протеста против проекта компании «Рио Тинто» по эксплуатации лития в окрестностях города Лозница на западе страны.