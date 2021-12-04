Москва, , 00:48 — REGNUM Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин 3 декабря провёл переговоры с вновь назначенным послом Индии в Российской Федерации Паваном Капуром. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Александр Фомин Минобороны России

пресс-служба Минобороны РФ «Заместитель главы российского оборонного ведомства поздравил Павана Капура с началом дипломатической службы в нашей стране и обсудил актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях».

В сообщении отмечается, что встреча представителей России и Индии прошла «в тёплой и дружественной обстановке в духе особо привилегированного стратегического партнёрства».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 6 декабря посетит Индию с официальным визитом. В состав российской делегации войдут также глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

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