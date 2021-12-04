Нью-Йорк, США, , 00:36 — REGNUM Ограничение на поездки для жителей отдельных стран и регионов из-за выявления штамма короанвируса «Омикрон» являются «несправедливой, неэффективной и карательной» мерой. Об этом 3 декабря написал на своей странице в Twitter генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Антониу Гутерреш Kremlin.ru

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Генсек призвал правительства всех стран использовать другие «надлежащие и действенные» способы борьбы с пандемией, включая многократное тестирование на SARS-CoV-2 для путешественников.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября Антониу Гутерреш заявил, что поездки между странами и их экономическое взаимодействие не должны вновь приостанавливаться из-за распространения варианта"Омикрон».

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