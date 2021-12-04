Загреб, , 00:39 — REGNUM Президент Хорватии Зоран Миланович категорически не согласен с мнением Европейского комитета по предупреждению пыток о том, что хорватские полицейские бесчеловечно относятся к мигрантам на боснийско-хорватской границе. Об этом Миланович заявил 3 декабря, комментируя отчет комитета, в котором Хорватия обвиняется в несоблюдении прав человека.

Зоран Миланович Vlada Republike Hrvatske

Миланович спросил Совет Европы, как, по его мнению, Хорватия должна защищать свои границы.

«Может, нужно встречать нелегальных мигрантов с балалайками? Это невозможно. Просто полиция должна применить определенную силу. Это происходит и на границе Польши после этой последней провокации Лукашенко», — процитировал портал INDEX. HR слова Милановича.

Напомним, что ранее Европейский комитет по предупреждению пыток опубликовал отчет, в котором говорится о том, что хорватская полиция по отношению к мигрантам на боснийско-хорватской границе применяла пыточные методы — заставляла мигрантов ходить босиком по лесу до боснийской границы, стреляла в их направлении, связывала им руки и бросала в реку на границе с Боснией.