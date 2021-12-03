Гори, Грузия, 4 декабря, 2021, 00:27 — ИА Регнум. Находящийся в военном госпитале города Гори Михаил Саакашвили пришёл в большое волнение, когда его посетила известный оппозиционный политик Хатия Деканоидзе, сообщает 3 декабря грузинский телеканал «Формула».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Встреча Саакашвили и Деканоидзе продолжалась около одного часа 15 минут. По словам Деканоидзе, они обсудили самый широкий круг вопросов. В том числе, рассматривались жалобы, которые от лица Саакашвили должны быть отправлены «западным партнёрам» Грузии. Саакашвили считает себя жертвой пенитенциарной службы Грузии, которая обращалась с ним бесчеловечно и всячески унижала его достоинство.

Деканоидзе заявила, что бывший президент чрезвычайно разнервничался, когда речь зашла о ситуации в Грузии о повышении цен на продукты в стране.

Напомним, что Михаил Саакашвили 1 октября был арестован в Тбилиси и отправлен под стражу. 29 ноября над ним начался судебный процесс, в рамках которого ему был предъявлен ряд обвинений.