Лондон, , 00:22 — REGNUM По меньше мере 22 случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон» были выявлены в Англии по состоянию на 30 ноября. Об этом 3 декабря сообщило на своем сайте агентство санитарной безопасности Великобритании (UKHSA).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Из них 12 фактов инфицирования касаются лиц, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19 не менее двух недель назад. Еще шестеро пациентов не были привиты, а двое — получили лишь только первую дозу вакцины. Информация по двум оставшимся случаям не приводится.

По сведениям Консорциума геномных исследований COVID-19 Великобритании, на 3 декабря на территории Англии зарегистрировали 59 фактов инфицирования штаммом «Омикрон», а в Шотландии и в Уэльсе — 29 и 1 соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря сообщило издание The Financial Times со ссылкой на свой источник распространило информацию о том, что в Англии был обнаружен носитель варианта «Омикрон», не выезжавший за пределы Британии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Британии выявили первый случай передачи штамма «Омикрон» внутри страны