Загреб, , 00:24 — REGNUM Европейский комитет по предупреждению пыток призвал власти Хорватии расследовать все случаи бесчеловечного поведения хорватской полиции по отношению к мигрантам. Об этом говорится в отчете комитета, опубликованном 3 декабря.

Мигрант

В отчете говорится о том, что представители комитета побывали с визитом в Хорватии в период с 10 по 14 августа 2020 года, чтобы проверить поведение хорватских пограничников по отношению к мигрантам, а также эффективность механизмов надзора при возникновении случаев превышения полицейских полномочий.

Комиссия отметила, что располагает заявлениями свидетелей, которые рассказали о том, как хорватские полицейские избивали мигрантов дубинками, пинали ногами и давали им пощечины. Несколько мигрантов заявило о том, что их заставляли ходить босиком через лес до границы с Боснией и Герцеговиной, и что полицейские «бросали мигрантов в реку Корану, связав им перед этим руки». Некоторые мигранты отмечали, что в БиГ их возвращали «в нижнем белье или голыми», и что в их направлении стреляли из огнестрельного оружия.

«Несмотря на существующие вызовы, Республика Хорватия должна выполнить свои обязательства по соблюдению прав человека и относиться к мигрантам, которые въезжают в страну гуманно», — цитирует телеканал РТС отчет Европейского комитета по предупреждению пыток.

Напомним, что мигранты с Ближнего Востока пытаются по балканскому маршруту — через Грецию, Сербию и дальше через Венгрию или Хорватию попасть в страны Западной Европы.