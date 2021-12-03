Ливерпуль, Великобритания, , 23:53 — REGNUM 26-летний форвард санкт-петербургского «Зенита» и национальной сборной Ирана Сердар Азмун попал в сферу интересов «Эвертона», выступающего в высшем дивизионе Англии. Об этом 3 декабря сообщило издание 90min.

Сердар Азмун Андрей Пронин © ИА REGNUM

Ранее спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано подтвердил информацию о том, что французский клуб действительно заинтересован в подписании Азмуна и предпримет попытку заполучить игрока в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Азмун принял участие в двадцати матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Для сравнения, в прошлом сезоне у иранского форварда 21 (19+2) очко по системе гол+пас в 24-х матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги.