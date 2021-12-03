Москва, , 23:56 — REGNUM Страны Запада относятся ко всему постсоветскому пространству как к «серой зоне политической нестабильности» и используют его для противостояния с Россией. Об этом 3 декабря заявил корреспоненту ИА REGNUM главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов.

Запад

«В прошлые годы всё постсоветское пространство рассматривалось как арена демократизации, которую проведёт Запад, и все будут жить «счастливо», подобно Болгарии и Румынии. Но не все страны этого захотели. И, когда Россия по такому пути не пошла, то она была объявлена Западом противником и даже врагом. Хочу обратить, внимание, это принципиально важно, что всё постсоветское пространство, и Грузия, и Украина, и остальные страны, независимо от их отношений с Западом, тесных или не тесных, все они объявлены «серой зоной нестабильности». И там возможны любые действия, направленные на ослабление России. Собственно, на Кавказе мы видим одну из частиц именно этой мозаики», — сказал эксперт.

Напомним, что концепцию «Евразийской дуги политической нестабильности» сформулировал в 1990-е годах американский политолог и государственный деятель Збигнев Бжезинский.