Чебаркуль, Челябинская область, , 23:50 — REGNUM Более восьми с половиной тонн спиртосодержащей жидкости и 15 тысяч подготовленных к продаже бутылок на сумму более 3,7 млн рублей, незаконно изготовленных, изъяты в городе Чебаркуле (Челябинская область), сообщили 3 декабря в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

На подпольном алкозаводе в Ишиме Пресс-служба УМВД России по Тюменской области

Задержаны и изготовители алкоголя — жители Чебаркуля 45 и 24 лет. Как выяснилось в ходе разбирательства, они сначала взяли складское помещение в аренду, а затем начали в нём изготавливать спиртное.

Содействие полицейским при их задержании оказали бойцы челябинского ОМОНа. Чебаркульцы, о которых идёт речь, стали фигурантами уголовного дела.

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