Киев, 3 декабря, 2021, 23:38 — ИА Регнум. Украина вернётся в число космических держав уже через три года, сообщает 3 декабря Defense Express со ссылкой на главу украинского космического агентства Владимира Тафтая.

Игрушечный космос

По его словам, Канада обещала Киеву достроить космодром к 2024 году и запускать с него украинские ракеты.

При этом Тафтай уточнил, что всё это будет реализовано при условии соответствующего финансирования.

Напомним, о начале строительства космодрома в Галифаксе было объявлено 19 ноября, прошла церемония закладки «первого камня». Фактически работы по строительству пока не начинались.

С этого космодрома Украина и Канада намерены запускать украинские ракеты-носители среднего класса «Циклон-4М», которой на сегодняшний день тоже не существует.

«Большинство компонентов этой ракеты уже имеют лётную историю или полный цикл испытаний. Именно благодаря этому космодром может начать работу так быстро. Создание нового ракетоносителя заняло бы гораздо больше времени», — пояснил Тафтай.