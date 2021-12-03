Вашингтон, 3 декабря 2021, 23:34 — REGNUM В новом видео американская певица Рианна рассказывает папарацци, что новая музыка появится «очень очень скоро».
После того, как Рианна была объявлена национальным героем во время церемонии провозглашения Барбадоса республикой, она рассказала папарацци, что ее новая музыка уже в пути. В видео, появившемся накануне в интернете, Рианну можно увидеть выходящей из машины с одним папарацци. «Есть новая музыка? Что-нибудь?» — выкрикивают папарацци. Уходя, Рианна говорит: «Очень очень скоро».
https://twitter.com/PopCrave/status/1466810220651462656
В прошлом месяце Рианна объявила о переиздании винила ограниченным тиражом всех своих восьми альбомов
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