Вашингтон, 3 декабря, 2021, 23:34 — ИА Регнум. В новом видео американская певица Рианна рассказывает папарацци, что новая музыка появится «очень очень скоро».

Instagram.com/badgalriri Рианна

После того, как Рианна была объявлена национальным героем во время церемонии провозглашения Барбадоса республикой, она рассказала папарацци, что ее новая музыка уже в пути. В видео, появившемся накануне в интернете, Рианну можно увидеть выходящей из машины с одним папарацци. «Есть новая музыка? Что-нибудь?» — выкрикивают папарацци. Уходя, Рианна говорит: «Очень очень скоро».

https://twitter.com/PopCrave/status/1466810220651462656

В прошлом месяце Рианна объявила о переиздании винила ограниченным тиражом всех своих восьми альбомов