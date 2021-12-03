Москва, 3 декабря, 2021, 23:33 — ИА Регнум. Россельхознадзор с понедельника, 6 декабря, разрешает ввоз в Россию томатов и яблок ещё с 12 предприятий Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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Отмечается, что решение об этом принято по итогам проведённого азербайджанскими уполномоченными органами фитосанитарного мониторинга предприятий, выращивающих томаты и яблоки, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Таким образом, уточнили в Россельхознадзоре, разрешения на поставки в Россию томатов получили уже 211 азербайджанских предприятий и один кооператив, разрешения на поставки яблок — 76 компаний.

Напомним, Россия в декабре 2020 года ввела ограничения на поставки томатов и яблок из Азербайджана в связи с неоднократным обнаружением в данной продукции карантинных для стран ЕАЭС объектов — южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. Позднее ограничения начали постепенно сниматься.