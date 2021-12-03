Вена, , 23:34 — REGNUM О готовящихся изменениях в составе правительства проинформировал президента Австрии Александера Ван дер Беллена будущий канцлер Карл Нехаммер. Об этом австрийский президент заявил 3 декабря в своём обращении к гражданам.

Александр Ван дер Беллен Kremlin.ru

Ван дер Беллен сообщил, что сегодня, 3 декабря, у него состоялся разговор с Нехаммером, возглавившим Австрийскую народную партию после ухода из политики Себастьяна Курца. Нехаммер, отмечает президент, становится новым канцлером Австрии и будет менять состав правительства.

Ван дер Беллен «Мы обсудили дальнейшие шаги. Обобщая всё это, можно констатировать: Австрии предстоит реорганизация правительства».

Ван дер Беллен добавил, что с каждым кандидатом в министры, предложенным Нехаммером, он проведёт собеседование. Главное — понять, насколько человек профессионален для работы министром.

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