Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 23:27 — REGNUM В Ноябрьске (ЯНАО) из-за коммунальной аварии затопило новый детсад. Об этом сообщает «Ямал 1».

Детский сад «Морозко», Ноябрьск Admnoyabrsk.ru

Авария произошла утром 3 декабря в детском саду «Морозко», где пребывают 200 воспитанников. При этом родителей сотрудники дошкольного учреждения попросили по возможности забрать детей.

Как пояснили изданию в детском саду, на чердаке учреждения прорвало трубу отопления. К вечеру аварию ликвидировали. Отмечается, что «Морозко» был открыт в марте 2020 года.