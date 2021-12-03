Вашингтон, , 23:19 — REGNUM Возможность проведения прямых переговоров между американским президентом Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным в данный момент обсуждается, заявила 3 декабря на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки и Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По её словам, Белый дом в случае таких переговоров намерен сосредоточиться на теме Украины.

«Мы обсуждаем такую возможность и объявим о ней, когда все будет решено окончательно», — сказала Псаки.

«Это станет возможностью обсудить наши серьезные озабоченности относительно воинственной риторики и наращивания вооруженных сил на границе с Украиной», — добавила пресс-секретарь Белого дома .

При этом Псаки отметила, что президент Байден является убежденным сторонником прямых переговоров.

Напомним, Вашингтон регулярно заявляет о том, что Россия готовит нападение на Украину и сосредотачивает войска на границе. При этом официальный Киев уже восьмой год непрерывно утверждает, что мужественно отражает «российскую агрессию».

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