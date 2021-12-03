Бергамо, Италия, 3 декабря, 2021, 23:14 — ИА Регнум. 3 ноября «Аталанта» опубликовала список футболистов, заявленных на матч 16-го тура итальянской Серии А 2021/22 с «Наполи», который состоится завтра, 4 декабря, в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона». В заявку попал 26-летний атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук, который в зимнее трансферное окно может покинуть клуб из Бергамо.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Миранчук

Ранее сообщалось, что если до января Миранчук не начнет получать больше игрового времени, то сможет уйти в аренду в другой клуб до конца сезона. На россиянина претендуют «Сассуоло» и «Торино».

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие лишь в девяти матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Миранчук перешел в «Аталанту» 4 сентября 2020 года из московского «Локомотива». Итальянский клуб заплатил за трансфер футболиста около 14,5 миллиона евро. Текущее соглашение российского полузащитника с клубом Серии А рассчитано до 30 июня 2024 года.