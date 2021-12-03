Волгоград, , 23:11 — REGNUM Бригады «Россети Юг» восстановили работу электросетей в Дзержинском районе Волгограда.

Ранее сегодня, 3 декабря, электричество было отключено в одном из районов города в связи с тем, что на оборудовании подстанции произошел технологический сбой. Специалисты «Россети Юг» своевременно приехали на место происшествия и оперативно начали восстановительные работы. К социально значимым объектам были подключены резервные источники. Работа шла бесперебойно даже после наступления темноты, пишут Novostivolgograda.ru.

Сейчас электричество вернулось во все дома пострадавшего района. Специалисты продолжают ремонтировать оборудование подстанции.

Российский оператор электрических сетей «Россети» — одна из крупнейших электросетевых организаций в мире. В ее структуру входят дочерние предприятия и зависимые общества — всего 35 компаний, включая 15 межрегиональных (бывш. МРСК) и одну магистральную сетевую («Россети ФСК ЕЭС»). Кроме того, под управлением «Россетей» находятся научно-исследовательские и проектно-конструкторские институты, а также строительные компании.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом РФ владеет 88,04% долей в уставном капитале «Россетей». Компания обеспечивает работу в совокупности 2,40 млн км линий электропередачи, 528 тыс. подстанций, трансформаторная мощность которых превышает 809 тыс. МВА. За прошлый год среднее число сотрудников электросетевых ДЗО ПАО «Россети» достигло 216,5 тысячи человек.