Джозеф Тёрнер, 4 декабря 2021, 10:58 — REGNUM Расследование ЦРУ о причине так называемого гаванского синдрома — хронического недомогания, на которое жаловались сотрудники разведки и дипломаты — не увенчалось успехом. Причины загадочного синдрома остаются неизвестными, как и год назад. Нет разведданных, указывающих на шпионскую игру противника. Нет микроволн или других энергетических импульсов, которые могли стать причиной недомогания. Однако вопреки зашедшей в тупик проверке Запад продолжает подозревать Россию.
Некоторые американские чиновники говорят, что они по-прежнему убеждены в причастности России. А директор ЦРУ Уильям Бернс во время своей поездки в Москву в ноябре предупредил, что Россию ожидают последствия, если будет доказана ее вина.
Американские пользователи Twitter обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.
«Возможно, здесь есть какая-то серьезная проблема. Очень трудно поверить, что США, являющиеся лидерами в науке, игравшие на Луне, начавшие войну с астероидами, не могут собрать это воедино. Теории заговора взрываются…» — пишет @henryease.
«Трудно поверить, что мы проработали год, но ничего не получили. Это слишком сложная тема или мы просто год протупили?» — задается вопросом @ObiVcl.
«Этого синдрома просто не существует», — объясняет @xrsvlt.
«Нельзя найти то, чего нет», — указывает @brutapologist.
«У меня был студент с «гаванским синдромом», так что я верю в это», — делится @ms_MariaB.
«Он просто соврал тебе, чтобы не писать контрольную с похмелья», — отвечает @MiamiMoleMan.
«Друзья, я как-то читал престижный научный журнал, где эксперт заявил, что причиной гаванского синдрома является блюдо, продающееся на гаванском мокром рынке на 24-й улице, сделанное из советских насекомых и генетически модифицированных сверчков», — рассказывает @jmichaelseyfert.
«А когда ЦРУ создает хаос и провоцирует военные перевороты в других странах, ничего у этих дипломатов не болит?» — интересуется @FuriaMaxima.
«Почему никто не говорит о том, что депрессия и тревога могут привести к потере памяти», — недоумевает @VolcelFry.
«Если бы это была Россия или Китай, ЦРУ бы громко об этом сообщило. Я подозреваю, что это внутренняя операция», — пишет @DannyBoon30.
«Я думаю, что это делает суринамское правительство», — имеет в виду @CodecMendoza небольшую страну на северо-восточном побережье Южной Америки.
«Ой, ну могли бы уже и подтасовать доказательства», — отмечает @dgoldtech.
Ранее директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс сделал предупреждение российским коллегам относительно инцидентов, которые вызывают так называемый гаванский синдром.
«Он (Бернс) сказал им, что заставлять американских дипломатов и членов их семей страдать от серьезного повреждения мозга и других болезненных состояний — это выходит за рамки приемлемого поведения для профессиональных разведслужб», — сообщила газета The Washington Post.
При этом Бернс не стал напрямую обвинять в инцидентах российскую сторону — спустя четыре года расследований в США так и не выявили возможных причин появления необычного синдрома.
Напомним, в США расследуют последствия акустической атаки, которая якобы произошла в Гаване пять лет назад. Позже выяснилось, что «гаванский синдром» наблюдается у некоторых американцев и в других странах.