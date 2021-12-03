Блинкен о дате переговоров с Путиным: очень скоро
Вашингтон, 3 декабря, 2021, 23:08 — ИА Регнум. В самое ближайшее время могут состояться видеопереговоры на высочайшем уровне между США и Россией, сообщил 3 декабря журналистам американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Цитата из видео. kremlin.ru
Джо Байден и Владимир Путин на встрече в Женеве
«Ожидаю, что они [российский и американский президенты Владимир Путин и Джо Байден] поговорят в самом ближайшем будущем».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о темах готовящихся переговоров Путина и Байдена, в числе которых — Украина.