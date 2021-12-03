Москва, , 23:07 — REGNUM Вблизи границ России в течение недели был замечен 31 иностранный самолёт-разведчик. Такие данные приводит 3 декабря официальное издание Минобороны «Красная звезда».

Разведывательный самолёт RC-135 U.S. Air Force

Сообщается также, что за неделю было зафиксировано шесть иностранных беспилотников, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.

Отмечается, что все указанные объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. С целью недопущения нарушения границы дважды в воздух поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.

По данным оборонного ведомства, ни в одном из эпизодов нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.

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