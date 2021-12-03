Москва, 3 декабря, 2021, 23:07 — ИА Регнум. Вблизи границ России в течение недели был замечен 31 иностранный самолёт-разведчик. Такие данные приводит 3 декабря официальное издание Минобороны «Красная звезда».

U.S. Air Force Разведывательный самолёт RC-135

Сообщается также, что за неделю было зафиксировано шесть иностранных беспилотников, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.

Отмечается, что все указанные объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. С целью недопущения нарушения границы дважды в воздух поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.

По данным оборонного ведомства, ни в одном из эпизодов нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.