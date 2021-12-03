Токио, , 23:07 — REGNUM Японская рок-группа Chai анонсировала новый мини-альбом ремиксов под названием «Wink Together». В мини-альбоме представлены ремиксы избранных треков с их второго альбома «Wink», выпущенного ранее в этом году. Об этом информирует портал Pitchfork.

Музыка (сс) StockSnap

Confidence Man, работавший над мини-альбом, рассказал о совместной работе: «Chai и Confedence Man — это союз, заключенный на небесах вечеринок. Когда мы услышали их трек «End», мы поняли, что должны были приложить к нему свои руки. Эта коллаборация нашей мечты».

Ранее в этом году Chai выложили ремикс «FYO», трек от нью-йоркского коллектива Michelle. В прошлом месяце группа объявила о турне по Северной Америке в 2022 году.