Вашингтон, 3 декабря, 2021, 23:06 — ИА Регнум. Вопрос о членстве Украины и иных стран в НАТО будет решать сам альянс, а не Россия, заявила 3 декабря на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО и Украина

«Члены НАТО решают, кого сделать членом, а не Россия. Важно помнить, откуда исходят провокации — это не СШАи не Украина», — заявила Псаки, отвечая на вопрос журналистов о реакции Белого дома на обеспокоенности Москвы расширением НАТО за счёт Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с подобным заявлением выступил министр обороны США Ллойд Остин, в то время как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО станет «красной линией» для России.