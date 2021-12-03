Москва, , 23:09 — REGNUM Альтернативы России как единственному посреднику в мирном урегулировании Карабахского конфликта не существует. Об этом заявил 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Иван Шилов © ИА REGNUM

России чрезвычайно важно, чтобы на её южных границах ситуация была стабильной, подчеркнул эксперт. Поэтому она пытается урегулировать ситуацию, тратя и большие материальные средства, и направляя в зону конфликта своих миротворцев. Удалось добиться того, что в Карабахе сейчас не ведутся боевые действия.

«Роль России сейчас критически важная в регионе. Понятно, что без России сейчас там была бы просто новая широкомасштабная война, с большими потерями со всех сторон и массой гибелью мирного населения. Здесь альтернативы России нет», — заявил эксперт.

Но, как отметил политолог, ввиду того, что обе стороны пока совершенно не проявляют доброй воли к урегулированию конфликта, и в регионе сохраняется ситуация «ни войны, ни мира», задача России по достижению мира является чрезвычайно сложной. И рассчитывать на то, что она сможет принудить конфликтующие независимые государства пойти на какую-то модель мирного урегулирования и заставить их жить в мире, совершенно невозможно, сообщил эксперт. Россия лишь может играть роль посредника и являться гарантом безопасности в регионе.

Напомним, что после достижения в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном вдоль линии противостояния был размещён российский миротворческий контингент.