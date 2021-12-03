Эксперт: Россия не сможет принудить Армению и Азербайджан к миру
Москва, 3 декабря, 2021, 23:09 — ИА Регнум. Альтернативы России как единственному посреднику в мирном урегулировании Карабахского конфликта не существует. Об этом заявил 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов.
России чрезвычайно важно, чтобы на её южных границах ситуация была стабильной, подчеркнул эксперт. Поэтому она пытается урегулировать ситуацию, тратя и большие материальные средства, и направляя в зону конфликта своих миротворцев. Удалось добиться того, что в Карабахе сейчас не ведутся боевые действия.
«Роль России сейчас критически важная в регионе. Понятно, что без России сейчас там была бы просто новая широкомасштабная война, с большими потерями со всех сторон и массой гибелью мирного населения. Здесь альтернативы России нет», — заявил эксперт.
Но, как отметил политолог, ввиду того, что обе стороны пока совершенно не проявляют доброй воли к урегулированию конфликта, и в регионе сохраняется ситуация «ни войны, ни мира», задача России по достижению мира является чрезвычайно сложной. И рассчитывать на то, что она сможет принудить конфликтующие независимые государства пойти на какую-то модель мирного урегулирования и заставить их жить в мире, совершенно невозможно, сообщил эксперт. Россия лишь может играть роль посредника и являться гарантом безопасности в регионе.
Напомним, что после достижения в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном вдоль линии противостояния был размещён российский миротворческий контингент.