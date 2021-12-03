Санкт-Петербург, 3 декабря, 2021, 22:58 — ИА Регнум. 3 декабря издание «Чемпионат» сообщило, что руководство санкт-петербургского «Зенита» довольно проделанной работой Сергея Семака, последние три года занимающего должность главного тренера основной команды. Также сообщается, что руководство «сине-бело-голубых» не намерено менять коуча в ближайшее время.

Rfs.ru Сергей Семак

Сегодня, 3 декабря, «Зенит» в матче семнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 не смог одолеть «Ростов». Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

После семнадцати сыгранных матчей «сине-бело-голубые», набрав 37 очков, занимают чистое первое место в турнирной таблице лиги.

После назначения Семака на пост главного тренера клуба «Зенит» три года подряд выигрывал Премьер-лигу, опережая то «Локомотив», то «Спартак».