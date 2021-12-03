Аддис-Абеба, , 22:55 — REGNUM Четыре города в эфиопской штате Амхара — Мехал-Меда, Чефа-Робит, Харбуна и Мекой — освобождены федеральными силами страны от боевиков Народного фронта освобождения Тыграя, сообщили 3 декабря в правительстве Эфиопии.

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Отмечается, что освобождение городов проведено в ходе крупного наступления. В пресс-службе правительства добавили, что интенсивное наступление идёт всю неделю, причём удалось освободить порядка двух десятков городов: некоторые их них находятся в штате Афар.

Кроме «Народного фронта освобождения Тыграя» федеральным силам также противостоят боевики «Армии освобождения Оромо».

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