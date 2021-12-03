Лондон, , 22:53 — REGNUM В Британии более половины выявленных случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» пришлись на людей, полностью привитых вакцинами от COVID-19, сообщает 3 декабря Sky News со ссылкой на британское Агентство безопасности здравоохранения.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным агентства, речь идёт о 12 случаях из 22, выявленных к 30 ноября на территории Британии.

Ранее британское Агентство безопасности здравоохранения предположило, что этот штамм вируса из-за своих многочисленных мутаций способен преодолевать как защиту вакцин, так и естественный иммунитет человека.

Стоит отметить, что при этом телеканал Sky News добавил комментарий о том, что ранее большинство случаев заражения штаммом коронавируса «Дельта» также отмечалось у полностью привившихся, ибо к тому времени обеими дозами вакцины были привиты более 80% населения Британии старше 12 лет.

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